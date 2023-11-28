دوري أبطال أوروبا.. لايبزيج يصعق مانشستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق لايبزيج على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين دون رد، خلال أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

سيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول، لكن النتيجة جاءت عكس مجريات اللعب حيث سجل لويس أوبيندا هدفين لصالح لايبزيج في الدقيقتين 13 و33.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبين دياز، جفارديول

الوسط: رودري، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

وتبدو مواجهة الليلة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث حسم مانشستر سيتي ولايبزيج تأهلهما لدور الستة عشر من البطولة، حيث يتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

