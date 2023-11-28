محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الاجتماع الدوري، اليوم الثلاثاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى ومناقشة أهم المشروعات التنموية وبحث آليات تنفيذ خطط التطوير داخل المحافظة، وعرض طلبات ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

خلال اللقاء، أعرب المحافظ عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيرا إلي أن هذه اللقاءات هى بمثابة قنوات للتواصل المستمر بين الجانبين التنفيذى و الشعبى بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة وتحسين الأحوال المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم خلال اللقاء مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق، والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر لإيجاد الحلول العاجلة لها.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ المنيا، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم.