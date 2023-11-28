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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة والنرويج تبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء في بروكسل، الوضع في غزة وأوكرانيا.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين أعربا عن التزامهما المشترك بحلف شمال الأطلسي والأمن عبر الأطلسي وناقشا التدابير الإضافية لدعم أوكرانيا ضد روسيا.

وهنأ بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو، نظيره النرويجي على تعيينه حديثا.

وتشاور الوزيران بشأن الصراع في غزة، وشددا على الحاجة إلى مواصلة توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين.

وناقش الجانبان موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك الأمن الغذائي في القطب الشمالي والأمن الغذائي العالمي.

أنتوني بلينكن غزة أوكرانيا