دوري أبطال أوروبا.. ميلان يعتمد على "جيرو" لمهاجمة بروسيا دورتموند

وأعلن ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، حيث دفع بتشكيل قوي يضم كلًا من أوليفيه جيرو، وإيميليانو بوليتشيتش في الهجوم.

يلتقي ميلان وبروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة في البطولة القارية.

ويبدأ ميلان المباراة أمام بروسيا دورتموند بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: تي هيرنانديز، توموري، ثياو، كالابريا.

خط الوسط: ريندرز، عدلي، لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: بوليسيتش، جيرو، تشوكويزي.

ويسعى ميلان إلى تحقيق الفوز في المباراة، والاقتراب من بوروسيا دورتموند المتصدر، حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، متخلفا بفارق نقطتين عن الفريق الألماني، أما بروسيا دورتموند، فيسعى إلى تحقيق الفوز، ومواصلة صدارة المجموعة السادسة.

