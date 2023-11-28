كولر يصطحب لاعبي الأهلي إلى التتش بعد التعادل مع سموحة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اصطحاب اللاعبين إلى ملعب مختار التتش مباشرة بعد نهاية مباراة سموحة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب بالدوري.

وحرص كولر على اصطحاب اللاعبين إلى التتش لعقد محاضرة سريعة بسبب التعادل السلبي، والسقوط في فخ خسارة نقطتين جديدتين في صراع الدوري.

وحسم التعادل السلبي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره سموحة، التي أقيمت بينهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة أقل من المتوسط وغابت ملامح الخطورة من كلا الفريقين في معظم فترات المباراة، واكتفى الاهلي بمحاولات على استحياء فيما حاول سموحة اللعب على التحولات.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:‏

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.