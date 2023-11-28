هشام آمنة: التنمية المحلية لن تألو جهداً لإنجاح خطط مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهداً لإنجاح خطط مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في المدن السياحية والتراثية في القاهرة التاريخية والأقصر، وفي دفع حركة السياحة والتراث والثقافة بما يعود بالنفع علي بلدنا وتحسين جودة حياة مواطنيه.

وأضاف آمنة، أن الوزارة تلتزم بتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في عملية التنمية السياحية توطيناً لمستهدفات التنمية السياحية المستدامة العالمية، وسوف نستمر في تعاوننا مع وزارة السياحة والاثار وشركاء التنمية الدوليين لدعم الحفاظ علي المواقع الاثرية والتراثية وتنمية وتطوير المواقع الاثرية المحيطة، وتعزيز حوكمة قطاع السياحة التراثية وإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية، ونتطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المحافظات وان يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق نحو خلق نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نأمل أن نصل سوياً إلي حلول وسياسات عملية وقابلة للتطبيق من شأنها تمكين بيئة ومناخ الاستثمار وتبسيط البيانات التشريعية والتنظيمية.

وخلال فعاليات المنتدى، قام اللواء هشام آمنة وأحمد عيسى وزير السياحة ، بتفقد الجناح الذي أُقيم على هامش المنتدي، ويضم عدد من الفنانين وأصحاب الحرف التقليدية بالمجتمع المحلي بمنطقة الدرب الأحمر والذي تم تدريبهم وتأهليهم في إطار المشروع وبإشراف وزارة السياحة والآثار لتعزيز تجربة السائحين في مصر.

