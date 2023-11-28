دوري أبطال أوروبا.. هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام لايبزيج

يسعى مانشستر سيتي، متصدر المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا، فى الحفاظ على سجله المثالي في المسابقة، عندما يواجه لايبزيج الألماني، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريق، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبين دياز، جفارديول

الوسط: رودري، ريكو لويس، بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، إيرلينج هالاند

وتبدو مواجهة الليلة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث حسم مانشستر سيتي ولايبزيج تأهلهما لدور الستة عشر من البطولة، حيث يتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن لايبزيج الوصيف.

ويسعى مانشستر سيتي لمواصلة انتصاراته في البطولة، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على يونج بويز السويسري بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية، ويتوقع أن تشهد المباراة مواجهة قوية بين الفريقين.