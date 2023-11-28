مياه الفيوم تواصل أعمال الصيانة الوقائية لمحطات وشبكات الصرف الصحي

كلف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير وصيانة ورفع الكفاءة لزيادة القدرات الإستيعابية لشبكات ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية والأستعداد لموسم الأمطار.

وفي السياق أفاد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي، أن القطاع يعمل علي مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على تطهير شبكات الصرف الصحي بواسطة المعدات والأفراد.

وتابع: كما تمت أعمال صيانة وتطهير ومراجعة شاملة لكافة لوحات الكهرباء وطلمبات الرفع وتطهير بيارات الرفع بالإضافة لتجديد شامل لبعض محطات الرفع الفرعية والرئيسية.

وأضاف أن القطاع يقوم بمراجعة دورية لجميع معدات وآلات كسح مياه الأمطار والتأكيد على خطة تمركز وإنتشار للمعدات لتغطية جميع المناطق الساخنة بكافة أنحاء المحافظة ورفع درجة الأستعداد القصوى وإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجاهزية المعدات.

368b35a3-5e66-4013-b5b7-793101718d57