الأهلي يواصل نزيف النقاط ويقع في فخ التعادل أمام سموحة بالدوري الممتاز

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الأمور، وكان له الاستحواذ على أغلب فترات الدقائق الأولى من مباراة الأهلي وسموحة، دون خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الدقيقة 12 أطلق حسين فيصل لاعب سموحة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 22، مرر أفشة كرة إلى إمام عاشور داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة يسارية ولكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 25، أرسل حسين الشحات عرضية مميزة من الجبهة اليسرى وأبعدها دفاع سموحة قبل تدخل كريم فؤاد أمام المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، معلول

خط الوسط: مروان، أفشة، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد ، صلاح محسن

فيما جاء تشكيل سموحة على النحو التالي: "الهاني سليمان، أحمد حكم، ميدو مصطفى، طارق علاء، محمود وحيد، إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة، أحمد خالد، حسين فيصل، حسام حسن".

بتلك النتيجة يفقد الأهلي نقطتين في صراع بطولة الدوري المصري، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز المتصدر برصيد 16 نقطة، فيما رفع سموحة رصيده إلى 9 نقاط.