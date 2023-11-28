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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادى الجديد يواصل سلسلة ندواته التثقيفية لنشر الوعي البيئي لدى الطلاب

جانب من الندوات
جانب من الندوات
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صرح المهندس سيد عبد العزيز  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، بمواصلة تنفيذ  سلسلة ندوات  تثقيفية لنشر الوعى البيئى لدى  طلاب المدارس  بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة وإدارة شئون البيئة  بالمديرية.

 وأشار “عبد العزيز” إلى ان الندوات تتضمن نشر الوعى لدى  الطلاب لإتباع  السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة وتجنب العادات السلبية التى لها مردودها السييء على البيئة والعمل دائما على تجنب المخاطر والأضرار البيئية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

التربية والتعليم والتعليم الفني التنمية المستدامة اللواء دكتور محمد الزملوط