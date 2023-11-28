حبس المذيعة إنجي حمادة 4 ايام لنشرها مقاطع خادشة للحياء

قررت جهات التحقيق حبس المذيعة إنجي حمادة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب حتى ورود تحريات المباحث حول الواقعة عقب التقدم بعدة بلاغات إلى النائب العام.

واتهمت صاحب صفحة "كروان مشاكل" والمعروف أيضًا بالإعلامية انجي حمادة، بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع.

كما أمرت جهات التحقيق بضبط وإحضار صاحب صفحة كروان مشاكل.

الفيديوهات التي ينشرها "كروان مشاكل" على الصفحة التي تحمل اسمه على منصات التواصل الاجتماعي، تروّج للرذيلة وتحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع المصري.

وأقرت انجي حمادة، بمزاولتها لنشاطها الإجرامي بهدف زيادة عدد المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما اعترفت بشراء أوقات إعلانية على بعض القنوات الفضائية لزيادة شهرتها وإخفاء نشاطها .