مجلس جامعة المنوفية يعلن الإدارات الفائزة بالتميز البيئى ويكرم عميد معهد الكبد السابق

عقد مجلس جامعة المنوفية جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

قبل بدء فعاليات الجلسة قام رئيس الجامعة الجلسة بتكريم الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومى السابق، تقديرا لمجهوداته خلال سنوات عمله عميدا للمعهد، وأهداه هدية تذكارية باسم المجلس، وأعرب الدكتور هشام عبدالدايم عن سعادته بهذا التكريم موجها الشكر لرئيس الجامعة ولزملائه عمداء الكليات.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر للمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة لقرب انتهاء فترة عمله أمينا عاما لوصوله لسن المعاش وحضوره آخر جلسة مجلس جامعة، معربا عن تقديره لمجهوداته خلال سنوات عمله وتدرجه فى العديد من المناصب الإدارية، وتقدم أمين عام الجامعة بالشكر لرئيس الجامعة لدعمه الدائم للجهاز الإدارى ولجميع العاملين به، متمنيا التوفيق والمزيد من التقدم والتطور للجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتوجيه التهنئة لجميع منسوبى جامعة المنوفية بمناسبة تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاى لعام ٢٠٢٣ وذلك ضمن ٢٨ جامعة مصرية شملهم هذا التصنيف والذي يشمل ترتيب أفضل ٥٠٠٠ جامعة على مستوى العالم، وقد صنفت جامعة المنوفية من ضمن أفضل جامعات علي مستوي العالم في ٤ تخصصات وهي: هندسة الاتصالات، علوم وهندسة الطاقة، الرياضيات، العلوم الصيدلانية.

وعرض رئيس الجامعة أهم الأنشطة والفعاليات التى تمت خلال شهر نوفمبر ملقيا الضوء على ملتقي البحث العلمي والصناعة: شراكة من أجل المستقبل ٢٠٣٠" والذي نظمه مكتب الابتكار البحثي بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكوكبة من خبراء الصناعة والبحث العلمي ومعرض الصناعات والابتكارات العلمية بجامعة المنوفية" الذى أقيم على هامش الفعاليات، واللقاء التعريفي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد والدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وعمداء الكليات ومديري وحدات الجودة ومنسقي الجودة بالجامعة بهدف التعريف بمعايير الجودة وسبل تطبيقها.



كما أحاط رئيس الجامعة العمداء بما تم من فعاليات هامة خلال استقبال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له من مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بهدف اتخاذ خطوات جادة لاعتماد مستشفى معهد الكبد القومي ومستشفى الأورام ومستشفى منشأة سلطان كمرحلة أولى، حيث أكد رئيس الجامعة أن القطاع الطبى الجامعي من أهم القطاعات التي تقدم الخدمات الصحية وشريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل التي تحظى بدعم القيادة السياسية ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد رئيس الجامعة بفعاليات الندوة التى نظمتها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع الجامعة والتى أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات النظرى بحضور اللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى، محمد موسى نائب المحافظ، والتى تهدف إلى تنمية الوعى الثقافى والوطنى لدى الشباب خاصة طلاب الجامعات المصرية، مشيدا بالفقرات الاستعراضية التى قدمها الطلاب فى حب الوطن والتى أشرف على تصميمها الدكتورة رانيا حامد من كلية التربية للطفولة المبكرة، والأغانى الوطنية التى أداها كورال الجامعة بقيادة المايسترو الدكتور عبدالحميد عامر موجها لهما الشكر ولكل من شارك فى تنظيم الندوة من رعاية الشباب وإدارة التربية العسكرية ولجميع العاملين الذين ساهموا فى تجهيزات القاعة، معربا عن سعادته بإعادة افتتاح قاعة الاحتفالات الكبرى عقب انتهاء أعمال الصيانة لها.

وأضاف أن من أهم الفعاليات أيضا ترأس فعاليات اجتماع المائدة المستديرة السادسة لأصحاب الاعمال الذي عقد تحت عنوان "المهارات الأكثر طلبًا في القطاعات المختلفة بالسوق المصري وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة" والتي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بحضور ممثلي الجامعة الأمريكية ومجموعة كبيرة من ممثلي القطاع الصناعي والزراعي ورجال الأعمال، وزيارة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر ديوان عام المحافظة لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة خلال الفترة القادمة وأوجه التعاون في مجال البحث العلمي وخدمة الصناعات المحلية بالمحافظة وكيفية تعظيم الاستفادة من والمشروعات البحثية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

واستقبل وفد من لجنة جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط لإجراء التقييم النهائي لاختيار أفضل كليات الجامعة في التمييز الحكومي الداخلي بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مؤكدا على أهمية للمشاركة فى التميز الحكومى والإعداد الجيد للمشاركة والتأهل لمراكز متقدمة، واستقبال وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قبل عقد الندوة التثقيفية "نعم للمشاركة... خليك إيجابي"، مؤكدا على أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة موجها الدعوة لجميع أبناء الجامعة للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية.

وناقش رئيس الجامعة جدول الأعمال وأعلن عن الإدارات الفائزة بجائزة التميز البيئى لهذا العام حيث جاء فى المركز الأول الإدارة العامة للعلاقات الثقافية، مركز الدراسات الاستراتيجية والإدارة العامة للدراسات العليا، وجاء فى المركز الثانى الادارة العامة لرعاية الشباب، الإدارة العامة للمدن الجامعة، الإدارة العامة لشؤون التعليم، وحصل على المركز الثالث الإدارة العامة للصيانة، الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، والإدارة العامة للاحتياجات، موجها التهنئة لجميع الإدارات الفائزة وسيتم تكريمهم فى عيد الجامعة القادم.

هذا ووافق المجلس على صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بالجهاز الإداري قدرها ١٠٠٠ جنيه بمناسبة عيد الجامعة السابع والأربعين، حيث وجه رئيس الجامعة التهنئة لجميع أبناء ومنسوبى الجامعة بهذه المناسبة، متمنيا المزيد من التقدم والتطور للجامعة على كافة المستويات لتظل جامعة المنوفية منارة ساطعة فى قلب الدلتا.

كما نوه رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة خضراء والذى ينظمه القطاع فى ديسمبر القادم وأهمية مشاركة الجميع فى فعاليات المؤتمر الهام.

هذا وعرض الدكتور حازم صالح موضوعات قطاع الدراسات العليا والبحوث، وعرض الدكتور صبحى شرف موضوعات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.