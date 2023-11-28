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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

من قلب باريس.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"القاهرة الاخبارية": إسرائيل مصممة في القضاء على الإرهاب

السيناتور جاكلين
السيناتور جاكلين أوستاش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي
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قالت السيناتور جاكلين أوستاش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو الحزب الجمهوري الفرنسي، إن إسرائيل لا تريد أن تمتد الحرب في قطاع غزة، لكي لا تتحول إلى حرب إقليمية. 

وأضافت “أوستاش” في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية،  أن إسرائيل مصممة على القضاء على الإرهاب بأي ثمن، ولا أحد يريد أن يتوسع الصراع، موضحة أن هناك ضرورة للثقة فيما تقوم به إسرائيل، معتقدة أن الصراع لن يتحول إلى صراع كبير.

السيناتور جاكلين أوستاش مجلس الشيوخ الفرنسي الحرب في قطاع غزة