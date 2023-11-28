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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

آمين مساعد حماة الوطن بالمنيا: السيسي قاد مصر لبر الأمان

آمين مساعد حماة الوطن
آمين مساعد حماة الوطن بالمنيا: السيسي عبر بسفينة الوطن
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قال اللواء مصطفي الطحاوي مساعد أمين المحافظة بحزب حماة الوطن بالمنيا «إن الرئيس السيسي قاد سفينة الوطن فى فترة حرجة وعبر بها إلى بر الأمان وهو رجل المرحلة فيما يحاك بالمنطقة العربية من أخطار.

وأضاف الطحاوي في مؤتمر  عقده حزب حماة وطن اليوم الثلاثاء بمغاغة أن واجب على المصريين الخروج جميعاً أيام الإنتخابات الرئاسية لرد الجميل حتي يستكمل مابدأه فى مسيرة البناء والتنمية والإصلاح.

وأشار إلى أن دور الحزب فى دعم الرئيس ظهر بقوة فى الحشود التي تظهر فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وان هذا واجب علينا تقديرا للرجل الذي ضحي من أجل الوطن.

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