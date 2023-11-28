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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

من قلب باريس.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لـ«القاهرة الاخبارية»:  ما يدعو إليه الإخوان يشكل خطرًا علينا

السيناتور جاكلين
السيناتور جاكلين أوستاش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي
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قالت السيناتور جاكلين أوستاش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو الحزب الجمهوري الفرنسي، إن فرنسا لم تكن منتبهة بما فيه الكفاية بما يحدث في داخل الحدود، مشيرة إلى أن ما يدعو إليه الإخوان المسلمين في فرنسا يشكل خطرًا على باريس.

وأضافت السيناتور جاكلين أوستاش ، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن فرنسا بلد ديمقراطي ومتسامح، وتعمل على الحفاظ على هذا التسامح، مشيرة إلى أن باريس عليها أن تواجه هذه التنظيمات حتى لا تتعرض الديمقراطية الفرنسية العلمانية للتهديد من مطالب الإخوان المسلمين الذين يريدون كتابة صفحة من تاريخ فرنسا.

وتابعت أن هناك ضرورة لاحترام القيم الفرنسية، متسائلة: "هل يمكن أن نفرض على مجتمع ما قيم تخالف قيمه؟.. على كل حال هذا ما يحدث في فرنسا الآن.

السيناتور جاكلين أوستاش مجلس الشيوخ الفرنسي القضية الفلسطينية