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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خفر السواحل الصيني يطرد سفينة يابانية لدخولها المياه الإقليمية

عناصر من قوات خفر
عناصر من قوات خفر السواحل الصيني
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أعلن خفر السواحل الصيني، اليوم الثلاثاء، طرد سفينة يابانية وعدة سفن دوريات دخلت بشكل غير قانوني للمياه الإقليمية الصينية بالقرب من جزر دياويو.

وقال خفر السواحل الصيني، في بيان له، إن جزيرة دياويو والجزر التابعة لها كانت دائما جزءا من الأراضي الصينية.

وأشار البيان إلى أن سفن خفر السواحل الصينية تقوم بحماية الحقوق البحرية وأنشطة إنفاذ القانون ضمن الولاية القضائية المعترف بها قانونا للصين..قائلا: "قمنا بحث الجانب الياباني على الوقف الفوري لجميع الأنشطة غير القانونية داخل مياه جزر دياويو والتأكد من عدم تكرار حوادث مماثلة مرة أخرى".

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