ضبط وإحضار متهمين بالتشاجر وقتل شخص في البساتين

بدأت النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مصرع شخص؛ إثر الاعتداء عليه، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة البساتين.

وانتهت النيابة من مناظرة الجثة، والكشف المبدئى عليه، كما تسلمت التقرير الطبي الاولى لحالة المجني عليه، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى مصاب بجروح وكدمات متفرقه، وتعرض لنزيف حاد حال دون القدرة علي اسعافه، وتوفي جراء ذلك.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه،. اعداد تقرير طبي وافي حول سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث، واستدعاء شهود العيان.

كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار الجناة للتحقيق معهم.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من جهودها للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة البساتين بعدما تعدوا عليه وتم نقله الى المستشفى حتى لفظ انفاسه الأخيرة بداخلها.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى البساتين و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهمين بالإعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.