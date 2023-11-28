تشريح جثة شخص عُثر عليه مقتولًا في شقته بالجمالية

بدأت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، مقتولا داخل شقته في ظروف غامضة.

وتبين من مناظرة النيابة للحثة، انها لشاب في عقده الثالث، يرتدى كامل ملابسه، مصاب بجرح قطعي غائر بالرأس، وردات وكدمات اخرى، يُرجع انها نتيجة اعتداء باله حادة، ادة الي كسور ونزيف تسبب في الوفاة.

وامرت النيابة بتشريح جثة المتوفي لبيان سبب الوفاة وكيفية ووقت حدوثها، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف المترددين عليه.

وأمرت النيابة بالتحفظ علي طليقة المجني عليه، لمباشرة التحقيق معها حول ملابسات اكتشاف الواقعة، وطلبت تحريات المباحث، واستدعاء شهود العيان.

عثر رجال المباحث بمنطقة الجمالية، على جثة شخص متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من سيدة مفاده بالعثور على جثة طليقها متوفى داخل شقة بدائرة قسم شرطة الجمالية ، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بجروح فى الرأس بعد التعدي عليه باله حادة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.