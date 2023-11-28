هي تستطيع تطلق "أنا مشاركة" بمرسى مطروح للحث على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

أطلقت اليوم مؤسسة هي تستطيع للتنمية برئاسة الدكتورة دعاء زهران ، حملة أنا مشاركة، بمحافظة مرسي مطروح، لرفع مستوى الوعي السياسي وأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحّث السيدات والفتيات على النزول، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهن الدستوري في تنمية وطنهم والحفاظ على مكتسباتهن، والتأكيد على أنّ مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع، وذلك بمشاركة أمل السيد حامد ، مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع بمرسي مطروح، وتحت إشراف الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا .

ومن جانبها أكدت «الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا »، علي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، كما تم شرح بعض الارشادات التي توضح كيف تتم عملية التصويت بالإضافة إلى الخطوات الواجب اتباعها لضمان أن يكون صوتك صحيحًا عند المشاركة.

واضافت ، «أمل السيد حامد»، مدير مكتب هي تستطيع بمحافظة مرسي مطروح ، أن المشاركة السياسية تأخذ طابعاً خاصاً نظراً لخصوصية قضية المرأة التي هي قضية إلغاء جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع من اجل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل.