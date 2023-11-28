من قلب باريس.. عضو مجلس الشيوخ الفرنسي لـ"القاهرة الاخبارية": فرنسا لن تتخلى عن مواقفها الداعمة لإسرائيل

قالت السيناتور جاكلين أوستاش، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وعضو الحزب الجمهوري الفرنسي، إنه لا يجب التقليل من المخاوف من حدوث عمليات إرهابية، ويجب أن نتحدث عن ذلك بشكل صريح، وفي نفس الوقت لا يجب أن نغير موقفنا ضد الحرب على الإرهاب التي قتلت الكثير من الأبرياء.

وأضافت السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن فرنسا هدف للجماعات الإرهابية، لأن باريس جمهورية علمانية والفرنسيون متمسكون بذلك، والعلمانية هي لعنة على الإسلاميين، مشيرة إلى أن الدولة العلمانية تفصل ما بين الدين والسياسة، وتحترم فرنسا جميع الأديان، أو عدم الإيمان، فمعظم الفرنسيين لا يؤمن بأي ديانة.

ولفتت إلى أن الدولة الفرنسية لن تتخلى أبدًا عن مواقفها الداعمة لإسرائيل بسبب التهديدات الإرهابية، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لاحترام الجمهورية الفرنسية من الجميع.