السكة الحديد تعلن اختراق صفحة المعهد العالي لتكنولوجيا النقل

أكد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه قد حدث اختراق لصفحة المعهد على موقع "الفيس بوك" وهي احدى الوسائل الإلكترونية التي تستخدمها إدارة المعهد في النشر عن أنشطتها.

وعلى الفور قامت إدارة المعهد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المختصة لمجابهة هذا الاختراق وتم نشر منشور على الصفحة وعلى الصفحات الاحتياطية يوضح حدوث اختراق لصفحة المعهد على الفيس بوك، وبأن أي منشورات صادرة على الصفحة لا علاقة بإدارة المعهد أو الهيئة القومية لسكك حديد مصر بها.

كما تم التواصل مع إدارة الفيس بوك وعمل بلاغ رسمي لاستعادة الصفحة.