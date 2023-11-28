جامعة أسيوط تشهد ختام الدورة الكشفية الـ42

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، ختام فاعليات الدورة الكشفية 42، والإرشادية 28؛ لجوالي وجوالات كليات الجامعة، والتى نظمتها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر الجاري.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ إلى حرص الجامعة على تعزيز الروح القيادية والمبادرة لدى الشباب والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية، مشيدا بنشاط الجوالة، الذي يهدف إلى تعزيز الروح القيادية والمبادرة لدى الشباب، وينمي لديهم مهارات التخطيط، والتنظيم، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات الصائبة، إلى جانب قدرتهم على المساهمة في بناء وتطوير مجتمعهم، والمشاركة الفعالة في الأنشطة الاجتماعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، علي حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم للأنشطة الطلابية، التي تمثل ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، وتعمل على تخريج طالب قادر على العمل؛ بكفاءة عالية، وقادر على المنافسة بقوة في سوق العمل، ومواجهة تحديات الحياة، مشيداً في هذا الصدد بجهود القائمين على إدارات رعاية الشباب بالجامعة، والعاملين فيها، ومثنياً على أبناء وبنات الجامعة قادة الجوالة ، داعياً إياهم إلى التحلي بروح القيادة والمبادرة في الحياة العامة، والتي يجب أن تظهر بوضوح من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحث المحيطين بهم من الزملاء والأصدقاء والأهل؛ على المشاركة أيضاً؛ لما تعكسه نسبة المشاركة العالية من وعي الشعب المصري بحقوقه وواجباته السياسية.

شهد الختام حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور هيثم إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة، ومستشار لجنة التحكيم ، ومديري إدارات رعاية الشباب ، والعاملين فيها، إلي جانب أعضاء لجنة التحكيم من الاتحاد العام للكشافة، والمرشدات؛ بقيادة القائد تامر محمد نائب رئيس الاتحاد ، وحشد من الطلاب المشاركين.

جدير بالذكر، أن ختام الفعاليات، تضمن تسليم دروع التكريم؛ لـ أبو العلا عبد الباري، وأعضاء لجنة التحكيم، ومشرفي النشاط في جميع الكليات، كما تم تكريم المراكز الأولي للفرق المشاركة فى مختلف الأنشطة، والبالغ عددها (11) فريق، وفى مقدمتهم؛ جوالة ذوى الهمم، والذين حصدوا العديد من المراكز المتقدمة فى الدورة؛ نظراً لتميزهم ومشاركتهم بفاعلية، إلي جانب تسليم شهادات التقدير؛ لجميع الطلاب المشاركين، وعددهم (210) طالب وطالبة.

