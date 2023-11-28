الزمالك يستقر على تدعيم الجبهة اليسرى وحراسة المرمى بعد فك القيد

استقرت لجنة الكرة بالزمالك، على تدعيم مركز حراسة المرمي والظهير الأيسر؛ وذلك بعد أن يتم رفع إيقاف قيد النادي من الاتحاد الدولي والسماح له بقيد لاعبين جدد في الفترة القليلة المقبلة وقبل الانتقالات الشتوية خلال يناير .

ووضع أحمد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك مركز حراسة المرمي ضمن الأولويات في التدعيم، ويأتي حارس إنبي عبدالعزيز البلعوطي ضمن الأسماء المرشحة .

وثاني المراكز ستكون بتدعيم الجبهة اليسري ويأتي محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا ضمن أبرز الأسماء المرشحة مع مروان داوود لاعب إنبي .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة قوية أمام فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفيوتشر في الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، على استاد السلام بحضور جماهيري.

وخاض الزمالك حتى الآن 6 مباريات بالدوري، فاز في مباراتين، وخسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وجمع 8 نقاط، جعلته حاليا في المركز العاشر لجدول ترتيب المسابقة.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.