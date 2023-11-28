بالأسماء .. «الرعاية الصحية» تعلن نتائج شراكتها مع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة

أعلنت هيئة الرعاية الصحية نتائج شراكتها الاستراتيجية مع غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وجاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة والذي انطلق تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز».

وقال بيان الهيئة، أسفرت الورش التفاعلية التي انطلقت بالشراكة بين هيئة الرعاية الصحية وغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، تحت شعار "الرعاية الصحية: استكشاف وابتكار وتغيير" ، عن فوز 5 مشروعات تم ابتكارها خلال الورش وضمت مشروعات ««الثانية بتفرق، sehty app، Kemet Healthcare ، Optimus، Smart care»

وفي غضون فعاليات الملتقى السنوي الرابع لهيئة الرعاية الصحية، كرَّم الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أصحاب المشروعات الخمسة الأوائل بالبرنامج التدريبي، والتي ضمت كل من «محمد أحمد حلمى، هبة إبراهيم طه، معتز ابراهيم أبو سمره، هايدى محمد فرج، دينا محمد حسونة» عن محافظة بورسعيد ومشروع (الثانية بتفرق)، و«دعاء سيد محمد، مصطفى إبراهيم عبدالمجيد، أحمد جلال عبدالعزيز، محمود محمد نصرالله، محمد أحمد عبدالجواد» عن محافظة الإسماعيلية ومشروع ( Sehty App) و كل من «مصطفى سامح محمد، أمل محمود شمس الدين، مصطفى صلاح الدين الجنايني، أحمد رجب بسيوني، أحمد محمد البرعي» عن محافظة جنوب سيناء ومشروع (Kemet Healthcare).

وكذلك مشروع (Optimus)، الذي ضم فريقه كلًا من «أمانى عزت الدمرداش، محمد جمال السيد، محمد حسن عبدالرحمن، محمد صادق عبدالحميد، أحمد وحيد نجيب» عن محافظة جنوب سيناء، فيما ضم فريق محافظة الأقصر كل من «عبدالفتاح النوبي محمود، كريم أحمد عبدالظاهر، نوبي عبدالسلام أبوالحسن، محمد حسني محمد، عبدالرحمن محمود أحمد» عن مشروع ( Smart care)، والدكتورة آلاء الدمرداش منسق المشروع من رئاسة هيئة الرعاية الصحية مع غرفة التجارة الأمريكية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية: نثمن الشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية، مؤكدًا أن الشراكة تعكس التزام الهيئة التام ودعمها لتعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يرمي إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الشامل من خلال الارتقاء بمهارات مقدمي الخدمة الطبية لتقديم خدمة طبية لائقة ومتميزة للمنتففعين بالمنظومة وفق معايير الجودة العالمية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ودورها الفاعل في الارتقاء وتطوير البنية الصحية في مصر بشكل مستمر، مشيرًا أن التعاون مع القطاع الخاص يشكل آلية حاسمة لتسريع وتيرة تنفيذ التغطية الصحية الشاملة ومواءمة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

وثمن جهود كافة شركاء النجاح لتعزيز ودعم هيئة الرعاية الصحية نحو تقديم خدمات رعاية صحية متميزة ووفق أعل معايير الجودة العالمية، وذلك بما يحقق الاستفادة القصوى من التجارب الناجحة محلياً وعالمياً في مجال التدريب والتعليم المستمر، لافتًا إلى أن الهيئة تُولي اهتماما كبيرًا للتعليم والبحث العلمي والتدريب المستمر لكافة القوى البشرية من العاملين فيها، وتسعى جاهدة للاستفادة من أحدث التقنيات والحلول الرقمية لدعم هذا للتوجه، وذلك كون العنصر البشري أثمن مورد لدى الهيئة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي والورش التفاعلية تمت بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية وغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وتم تنفيذها على أربع مراحل مستهدفة محافظات التأمين الصحي الشامل الأربع «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء».

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