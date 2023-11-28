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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يحث المجتمع الأكاديمي على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد اجتماع مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر، ضرورة حث جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة أيام ١٠، ١١، ١٢ ديسمبر القادم، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوطن، وإسهاما هاماً في العملية الديمقراطية.

وأكد "قنصوة" خلال الاجتماع على جميع عمداء الكليات تشجيع الطلاب ليكونوا إيجابيين، والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي لديهم للمشاركة في العملية الديموقراطية التي تشهدها الدولة المصرية.

كما أكد " قنصوة" على إطلاق سلسلة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة تتضمن قيام اتحاد طلاب الجامعة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بتنفيذ نشاط طلابي بعنوان " اعرف لجنتك .. انزل شارك .. كن إيجابياً "  يتم من خلالها توفير خدمة تحديد أماكن الاقتراع والتعرف على اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي للطلاب المتاحة على قاعدة البيانات الانتخابية.

وجاء ذلك بهدف تعزيز الوعي وحث الطلاب على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم القادم، وقيامهم بدورهم في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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