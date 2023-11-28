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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة في بولاق أبو العلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انهار عقار منذ قليل عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين أنهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه وتم انتشال طفلة مصابة ونقلها  إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارى البحث عن آخرين وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة. 

ابو العلا أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الإسعاف إطفاء بولاق أبو العلا