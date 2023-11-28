انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة في بولاق أبو العلا

انهار عقار منذ قليل عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء وتبين أنهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه وتم انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقى العلاج وجارى البحث عن آخرين وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.