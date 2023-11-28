تعرف على بدلاء سموحة لمباراة الأهلي في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي ،عن بدلاء الموج الأزرق أمام الأهلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلى مقاعد البدلاء الآتي:

محمد أشرف -شريف رضا -سعيد مكرونه -حليمو - حمدي علاء - لحسن دهدوه - فادي فريد- البدري- أبو بكر .

والجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد ١٣ نقطة ،بينما سموحة في المركز الـ ١٢ برصيد ٨ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.