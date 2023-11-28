"قسد" تعتقل مسئول التسليح بتنظيم داعش في دير الزور السورية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمكنها من اعتقال قيادي خطير بتنظيم داعش الإرهابي، تولى مسئولية الاتصال بالخلايا النائمة وتزويدها بالأسلحة والعتاد لتنفيذ عملياتها وجرائمها في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأفادت شبكة الأخبار العسكرية،المكتب الإعلامي لـ"قسد"،اليوم،أن وحدات من قواتها الخاصة تمكنت من القبض على متزعم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في دير الزور، تولى قيادة ومسئولية تسليح الخلايا النائمة، وإمدادها بالعتاد والأسلحة اللازمة.

ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات التدخل السريع التابعة لـ"قسد"، تمكنت من اعتقال عنصر من خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، عمل مسئولا للتسليح شرقي دير الزور، حيث تمت العملية بعد رصد ومتابعة تحركاته في المنطقة، وبإسناد من طيران قوات التحالف الدولي، حيث عُثر بحوزته على كمية من الأسلحة والذخائر

وأكد المصدر، أن المعتقل متهم بتنفيذ هجمات واستهدافات ضد عسكريين وعاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.