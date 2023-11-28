الكرملين: حلف "الناتو" يعتبر روسيا خصما ويهدف إلى مواجهتنا وردعنا

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن حلف "الناتو" يعتبر بلاده خصما وتم إنشاؤه بهدف مواجهتها واحتوائها وردعها، مشيرا إلى أن الحلف لم يتخل حتى الآن عن هذه الخطط.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان هناك خطر لتصعيد الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي: " إن حلف شمال الأطلسي يعتبر روسيا خصمًا، فهو تحالف تم إنشاؤه كأداة لمواجهتنا وردعنا".

وأضاف بيسكوف:"بغض النظر عن تصريحات الحلف بهذا الشأن، فإن الغرض الرئيسي من هذا التحالف هو مواجهتنا وردعنا"، موضحا أن الحلف لم يتخل عن خططه لاحتواء روسيا وذبح الشعب الأوكراني كضحايا لطقوسه في الحرب ضد روسيا.

وأشار إلى أنه لا توجد خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتواصل مع القيادة السعودية بشأن سوق الطاقة هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الاتصالات في إطار "أوبك+" مستمرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "إن الاتصالات مستمرة في إطار مجموعة "أوبك+" بشأن أسواق الطاقة".. مضيفا:" لا توجد حتى الآن اتصالات هاتفية مخطط لها هذا الأسبوع".

يذكر أنه ستُعقد - هذا الأسبوع - اجتماعات الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، ومن المقرر عقد الفعاليات في 30 نوفمبر الجاري.