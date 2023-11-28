مصرع طالب دهسته سيارة طائشة بالقليوبية

لقي الطالب محمد معتز 18 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية مصرعه إثر دهس سيارة طائشة له أثناء ذاهبة للتمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام ثم تم نقله لمستشفى الحسين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، إثر دهس سيارة طائشة له اثناء ذهابه للتمرين.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب اثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.

حرر محضر بالواقعة وألقى القبض على المتهم وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيله بكفالة مالية.