أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الأهلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد حكم - مصطفى ميدو - طارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة - حسين فيصل - دودو.

خط الهجوم: أحمد خالد - حسام حسن - إسلام جابر.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد ١٣ نقطة ،بينما سموحة في المركز الـ ١٢ برصيد ٨ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.