ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي بالدوري

أحمد سامي يعلن تشكيل
أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة أمام الأهلي بالدوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الأهلي، والمقرر إقامته في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد المقاولون العرب بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمود وحيد - أحمد حكم -  مصطفى ميدو - طارق علاء.

خط الوسط: عمرو قلاوة - حسين فيصل - دودو.

خط الهجوم: أحمد خالد - حسام حسن - إسلام جابر.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم برصيد ١٣ نقطة ،بينما سموحة في المركز الـ ١٢ برصيد ٨ نقاط بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة لمباراة الأهلي أحمد سامى مباراة الأهلي و سموحة الدوري الممتاز استاد المقاولون العرب