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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يعاين ملعب المقاولون قبل مواجهة سموحة.. صور

كولر
كولر
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حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ولاعبي الفريق على معاينة ملعب استاد المقاولون العرب قبل انطلاق لقاء سموحة الذي يقام في السابعة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وجاء تشكيل الأهلي لهذه المباراة على النحو التالي:‏

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر.

بنادي الأهلى ملعب استاد المقاولون الدوري