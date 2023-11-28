صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سموحة التي تجمع الفريقين بعد قليل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق، ورامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول.
خط الوسط: مروان عطية، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وكريم فؤاد.
خط الهجوم: صلاح محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد زعلوك، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدالقادر.