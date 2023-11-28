صلاح محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سموحة التي تجمع الفريقين بعد قليل في ‏إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، و‏رامي ربيعة، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وإمام عاشور، وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، ومحمد زعلوك، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد عبدالقادر.