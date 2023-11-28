مصرع تاجر مواشي بالدقهلية على يد شقيقه بسبب الخلاف على الميراث

لفظ تاجر مواشي بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بإصابات بالغة في النخاع الشوكي والعمود الفقري وكسور وجروح متفرقة، وذلك بعدما صدمه شقيقه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى طوارئ المنصورة، بوصول شخص يدعى محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، مقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في كريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، ويكثف ضباط مباحث من جهودهم لضبط المتهم.