السيطرة على حريق شب بحظيرة أغنام بمركز المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق شب في حظيرة أغنام بعزبة حافظ التابعة للوحدة المحلية بقرية طناح في مركز المنصورة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في حظيرة أغنام بعزبة حافظ التابعة للوحدة المحلية بميت لوزه بقرية طناح.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، وتبين أنه شب في حظيرة ملك المواطن محمد محمود سرحان.

وأسفر الحريق عن احتراق كمية من القش والمخلفات، دون أن يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية، ولم يتم تحديد السبب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.