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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية يشارك بمنتدى الاستثمار في الخدمات بالمناطق التراثية والآثرية

مؤتمر
مؤتمر
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شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم في منتدى "الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية" والذي تنظمه وزارة السياحة والآثار بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي يقام بأحد فنادق القاهرة.

وتقدم اللواء هشام آمنة في بداية كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المنتدي بخالص الشكر والتقدير لوزير السياحة والأثار علي دعوته للمشاركة في هذا الحدث العظيم، لما يمثله هذا المنتدي من منصة هامة لتبادل المعلومات وتعزيز روابط الثقة بين المستثمرين ومسئولي الحكومة المصرية والجهات المانحة، وأداة لدفع السياسات المعنية بتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية.

وأعرب عن خالص التقدير لجميع جهود وزارة السياحة والاثار في مجال السياحة الثقافية خلال السنوات السابقة بالتعاون من جميع شركاء التنمية الدوليين وعلي رأسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية والتي كان لها بالغ الأثر في وضع أساس قوي لتعزيز الاستثمار في مجال السياحة الثقافية لاسيما في القاهرة التاريخية والأقصر.

وزير التنمية المحلية يشارك في منتدى الاستثمار في الخدمات بالمناطق التراثية والآثرية بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية