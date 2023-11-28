حملة السيسي تفتتح مقرها الفرعي بالشرقية.. وتشارك بمؤتمر جماهيري حاشد لـ"مستقبل وطن"

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح، مقرها الفرعي بمحافظة الشرقية، وذلك بحضور وسام صبري، وأعضاء هيئة مكتب الحملة المركزية، وهيئة المكتب الفرعي بمحافظة الشرقية.

وفي بداية الافتتاح، قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بعمل جولة تفقدية للمقر الفرعي بمحافظة الشرقية، وقد عبر المستشار محمود فوزي عن سعادته بافتتاح المقر الفرعي بمحافظة الشرقية، موضحاً أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال التسع سنوات الماضية بذل كل الجهود المخلصة والصادقة لتحقيق التنمية في جميع المجالات والقطاعات.

كما ثمن وسام صبري، تجهيزات المقر القرعي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن الحملة تتطلع إلى مشهد انتخابي متميز يعكس مدى الإصلاح السياسي ومدى ثقة الشعب المصري في هذه الإصلاحات.

ومن جانبه، شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من فئات الشعب المصري الذي يقدر عددهم ٢٠ آلاف مواطن مصري.

ووجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر لحزب مستقبل وطن على هذا المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤م الذي يعكس القدرات التنظيمية للحزب الكبيرة.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إنجازات في جميع المجالات والقطاعات، موضحاً أن محافظات الجمهورية بأكلمها قد شهدت إنجازات وتنمية لا سيما محافظة الشرقية التي شهدت تطوراً في جميع القطاعات وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية من مشروعات بنية تحتية،ومشروعات تنموية.

وأوضح، أن موقف مصر في القضية الفلسطينية كان واضحاً منذ البداية وهو لا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا لتهجير الفلسطينين لأي مكان وخصوصاً سيناء، وأنه نبه العالم بأن الحل الجذري للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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