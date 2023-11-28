الإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية بإدفو

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بممثل إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتسويق الأسمدة وحامض الكبرتيك، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، وعبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار، في إطار جهود المحافظة وسياسة الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والمحجرية التي تذخر بها أسوان من خلال إقامة مشروعات صناعية كبرى .

وتناول اللقاء التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة إستثمارية تتجاوز 3 مليار جنيه ، وتوفر 4 ألاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 ألاف فرصة عمل غير مباشرة .

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية الشركة التي ستنفذ هذا المشروع الواعد بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسوانى من أجل المساهمة في خفض نسب البطالة ، وخاصة أن المحافظة تتوفر فيها الكفاءات والعاملة الماهرة والتي لديها الخبرة في مجال صناعة الأسمدة ، لافتاً إلى أننا نعمل دائماً على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع الشركة والمستثمر الجاد الذى له خبرة خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطى تكلفة المشروع ، وخاصة أن هذه الشركة تتمتع بسمعة وخبر كبيرة في صناعات الأسمدة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو بمصر .

كما أكد أشرف عطية على ضرورة الإلتزام بالخطة الذمنية للتنفيذ ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية ، وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الإستثمار ، وخاصة ترفيق المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة للتصنيع ، مؤكداً على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.

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