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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعي للأسمدة الفوسفاتية بإدفو

بتكلفة إستثمارية 3 مليار جنيه..

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي ممثل الشركة المالية والصناعية المصرية
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بممثل  إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع وتسويق الأسمدة وحامض الكبرتيك، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ ، وعبير عبد النبى مدير إدارة الإستثمار، في إطار جهود المحافظة وسياسة الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية والمحجرية التي تذخر بها أسوان من خلال إقامة مشروعات صناعية كبرى .

وتناول اللقاء التجهيز والإعداد لإنشاء أكبر مجمع صناعى للأسمدة الفوسفاتية على مساحة 200 فدان شمال مدينة إدفو بتكلفة إستثمارية تتجاوز 3 مليار جنيه ، وتوفر 4 ألاف فرصة عمل منها 1000 فرصة عمل دائمة و3 ألاف فرصة عمل غير مباشرة .

ومن جانبه طالب اللواء أشرف عطية الشركة التي ستنفذ هذا المشروع الواعد بإعطاء الأولوية في التشغيل للشباب الأسوانى من أجل المساهمة في خفض نسب البطالة ، وخاصة أن المحافظة تتوفر فيها الكفاءات والعاملة الماهرة والتي لديها الخبرة في مجال صناعة الأسمدة ، لافتاً إلى أننا نعمل دائماً على إزالة أي معوقات أو عراقيل روتينية مع الشركة والمستثمر الجاد الذى له خبرة خلفية نجاح وإنجاز وملاءة مالية تستطيع أن تغطى تكلفة المشروع ، وخاصة أن هذه الشركة تتمتع بسمعة وخبر كبيرة في صناعات الأسمدة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو بمصر .

كما أكد أشرف عطية على ضرورة الإلتزام بالخطة الذمنية للتنفيذ ، مع تأهيل الكوادر البشرية المدربة من أجل تحقيق التنافسية العالمية ، وذلك فى ظل الدعم الحكومى والبرلمانى للقضاء على عوائق الإستثمار ، وخاصة ترفيق المناطق الصناعية والمناطق المؤهلة للتصنيع ، مؤكداً على أن أسوان تتوفر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة ، علاوة على البنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات.

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