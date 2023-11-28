شبورة مائية صباحا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى 15 درجة .