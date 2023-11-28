حملة السيسي تستعرض المؤتمرات الداعمة لمرشحها بالخارج

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عددًا من المؤتمرات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي، والتي نظمتها الجاليات المصرية بالخارج على مدار الأيام الماضية، وإعلان التأييد والدعم للمرشح، وكذلك المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت أبرز تلك المؤتمرات كالتالي:

نظمت الجالية المصرية في أمريكا مؤتمر جماهيري حاشد، للإعداد ومناقشة كل الترتيبات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصريه فى الساحل الشرقى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بمصر.

كما نظمت الجالية المصرية بفرنسا فاعلية تأيدية بأعلام مصر لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

كما نظمت أيضًا الجالية المصرية في جنيف، مؤتمر جماهيري دعم المرشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

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