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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. الإسماعيلي يتقدم 1/0 علي بيراميدز في الشوط الأول

بيراميدز والإسماعيلي
بيراميدز والإسماعيلي
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أنهى الإسماعيلى الشوط الأول متقدماً على بيراميدز  بهدف نظيف سجله ياو أنور في الدقيقة 12 من عمر المباراة  المقامة بينهما حالياً على ستاد  الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى النيل.

وجاءت أبرز أحداث الشوط الأول فى الدقيقة 42 ، بطرد محمد هاشم لاعب الاسماعيلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عقب تدخل قوى على مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

الإسماعيلي بيراميدز