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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف الزمالك في الدوري قبل خوض لقاء فيوتشر غدا

الزمالك
الزمالك
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يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة قوية أمام فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفيوتشر في الساعة السابعة من مساء غد  الأربعاء، على استاد السلام بحضور جماهيري.

وخاض الزمالك حتى الآن 6 مباريات بالدوري، فاز في مباراتين، وخسر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وجمع 8 نقاط، جعلته حاليا في المركز العاشر لجدول ترتيب المسابقة.

اما فيوتشر فيأتي في المركز الثالث لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من خوض 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، ولم يتعادل .
وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.

الزمالك فيوتشر الدوري الممتاز أيمن مصطفى