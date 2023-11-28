ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز النشر الدولي لجامعة القناة يعقد دورة تدريبية بكليتي الطب البيطري والتجارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم صباح اليوم مركز النشر الدولي بجامعة قناة السويس دورتين الأولى في كلية الطب البيطري الساعة العاشرة صباحا، و الثانية بكلية التجارة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا. لطلاب الدراسات العليا والباحثين وذلك تحت عنوان "مهارات وتحديات النشر الدولي".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وحاضر بها الدكتور جمال المصري أستاذ و رئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة و مدير مركز النشر الدولي بالجامعة،
والدكتورة ايمان أبو الحسن الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري و نائب مدير مركز النشر الدولي،
والدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.

تأتي هذه الدورة في إطار سلسلة الدورات التدريبية التي يعقدها مركز النشر الدولي، لتدريب وتنمية مهارات طلاب الدراسات العليا والباحثين في مختلف كليات الجامعة-

 

الهندسة الزراعية الدراسات العليا والبحوث الساعة العاشرة جامعة القناة