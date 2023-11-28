معتمد جمال يوافق على الانضمام للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن معتمد جمال مدرب الفريق المؤقت الحالي، يوافق على الاستمرار في جهاز الزمالك كمدرب عام وذلك حال التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر في الأيام القليلة المقبلة .

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة وقوية مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا، وذلك لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج .

وسبق لسييرا أن درب في الإمارات، كما درب في السعودية عدة فرق أبرزها تجربته مع فريق اتحاد جدة السعودي .

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة قوية أمام فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفيوتشر في الساعة السابعة من مساء غدا الأربعاء، على استاد السلام بحضور جماهيري.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.