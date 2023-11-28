تعرف على آخر مستجدات تعاقد الزمالك مع خوسيه سييرا

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة وقوية مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا، وذلك لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى رحل لسوء النتائج.

ويتفاوض الزمالك حاليا مع المدرب حول القيمة المالية ومدة التعاقد في ظل ترحيب المدرب بتدريب الفارس الأبيض، على أن تحسم الساعات المقبلة الموقف النهائي أما بتوقيعه رسميا أو الاختلاف على بعض الأمور وفشل التعاقد معه .

وسبق لسييرا أن درب في الإمارات، كما درب في السعودية عدة فرق أبرزها تجربته مع فريق اتحاد جدة السعودي .

يستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة قوية أمام فيوتشر، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفيوتشر في الساعة السابعة من مساء غدا الأربعاء، على استاد السلام بحضور جماهيري.

وفاز فريق الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط.