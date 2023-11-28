محافظ أسوان يواصل اجتماعاته الدورية لمتابعة مستويات الأداء

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع موظفى وأعضاء إدارة المكتب الفنى وذلك بحضور أسماء برجاس مدير المكتب الفنى .

جاء ذلك فى إطار حرصه على الإطمئنان ومتابعة منظومة العمل الإدارى داخل المكاتب والإدارات بالديوان العام .

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على مناقشة آليات العمل والجهود المبذولة داخل الإدارة ، بجانب بحث ودراسة الرؤى والمقترحات والأفكار اللازمة للتطوير وإجتياز العقبات للإرتقاء بمستويات الأداء .

وأكد أهمية هذه الإدارة ودورها فى إعداد وتجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة يتم تحديثها بشكل دورى لتضم المعلومات الشاملة عن كافة الملفات والتحديات الخاصة بالمحافظة بمختلف قطاعات العمل ولا سيما فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، بالإضافة إلى دورها فى التعامل مع جميع المكاتبات الإدارية الواردة والصادرة بين المحافظة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات المعنية .

ولفت إلى دور ذلك فى إتاحة الفرصة أمام المسئولين وعلى رأسهم المحافظ للتعامل السريع وإتخاذ القرارات والإجراءات السليمة واللازمة لحسن سير العمل وتحقيق الصالح العام مع دعم جهود التنمية بمختلف المجالات .

كما كلف اللواء أشرف عطية مدير المكتب الفنى بالتنسيق مع مدير الموارد البسرية بسرعة إعداد مذكرة تفصيلية عن أهم المطالب والإحتياجات اللازمة لدعم المكتب الفنى سواء على مستوى الأدوات والأجهزة الحديثة أو على مستوى الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة فى مختلف مجالات العمل لضمان تنفيذ المهام والتكليفات فى وقت قياسى وبالجودة المطلوبة .

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