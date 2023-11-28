محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة للنظافة والإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة

قاد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة للنظافة والإشغالات لاستعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

استهدفت الحملة رفع تراكمات القمامة الموجودة ورفع السيارات المتهالكة بالجزر الوسطى بالشارع وازالة التندات المخالفة وبدون ترخيص ورفع كافة المظاهر العشوائية التي تشوه المظهر الحضاري وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وشارك في الحملة كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء عبد الفتاح القصاص حكمدار أمن القليوبية واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء سامح أبو الفتوح مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد هيثم حجازي والمقدم أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب وعدد من ضباط المرور والأمن العام بمديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة اليوم من تطهير شارع عرابي من الإشغالات والمخالفات حيث تم رفع جميع السيارات المعطلة والمتهالكة الموجودة بالجزيرة الوسطى بطول الشارع والتحفظ عليها في الأماكن المخصصة كما تم منع انتظار السيارات أيضا بالجزر الوسطى والتنبيه على أصحاب السيارات بالالتزام بالانتظار على الجانب الأيمن فقط ومن يخالف سيتعرض للمسائلة القانونية.

كما تمكنت أيضا من ازالة التندات المخالفة أمام المحال التجارية وازالة الأكشاك المخالفة وإزالة فرشات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة المرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات لتحقيق الردع العام حيث أكد المحافظ أنه لن يسمح بأي إشغالات بالشارع مرة أخرى للتيسير على المواطنين والعمل علي راحتهم.

وخلال حملة اليوم تم رفع أكثر 600 طن قمامة بالشارع تم نقلهم إلى المقلب الوسيط حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال النظافة بالشارع ورفع التراكمات أولا بأول مشيرا أن المحافظة تسعى جاهدة لتحسين منظومة النظافة بالمدينة من خلال تفعيل الجمع السكني لمنع تواجد القمامة بالشارع ومنع ظاهرة النباشين والعربات الكارو.