قبائل وعائلات البحر الأحمر يعلنون تأييدهم لـ "السيسي".. صور

أكدت قبائل وعائلات محافظة البحر الأحمر بالإجماع تأييدهم ودعمهم للمرشد الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في انتخابات الرئاس لعا 2023، المقبل، في مؤتمر جماهيري حاشد بمدينة الغردقة، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور عشرات الآلاف من أهالي وعواقل وعشائر المحافظة.

حضر المؤتمر ممثلين من كل من: الأزهر والأوقاف والكنيسة والتعليم والتعليم العالي والإسكان والاحزاب السياسية بالمحافظة.

وكان حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، قد دعا لمؤتمر جماهيري، مساء اليوم الثلاثاء، لتأييد ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وذلك بالصالة المغطاه بمدينة الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر.

وقد أعلن جميع القبائل والعائلة بالبحر الأحمر دعمهم للرئيس السيسي والمشاركة في المؤتمر والنزول المشاركة في الانتخابات الرئاسية، المقررة ايام، العاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل.

وقامت مسيرة بالسيارات طافت شوارع المدينة الغردقة، حاملين إعلام مصر والأغاني وطنية، وذلك قبل بدء المؤتمر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك عقب انتهاء مدة العشرة أيام التى حددتها الهيئة لتلقى طلبات الترشح، فيما حددت الهيئة إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين، ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

وارتفع عدد المرشحين الرئاسيين إلى 4 مرشحين رسميا بعد أن قبلت لجنة تلقى أوراق الترشح للرئاسة أوراق 3 مرشحين رئاسيين منذ فتح باب الترشح وحتى الان، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين استوفوا الشروط القانونية.

وحددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة ايام 1 و2 و3 ديسمبر.

وحددت 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة فى الجولة الاولى بالجريدة الرسمية، وفى حالة الاعادة تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

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