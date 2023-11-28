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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف مساكن "بهتيم - إسكو" خلف حي شرق شبرا

جولة المحافظ
جولة المحافظ
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أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية تفقد خلالها أعمال رصف وتطوير منطقة مساكن بهتيم إسكو خلف مبني حي شرق شبرا الخيمة ضمن مشروع التطوير الحضري لعدد من مناطق الحي لتوفير حياة كريمة للمواطنين بتلك المناطق والعمل على تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بالاسفلت للشوارع التي تزيد مساحتها عن 4 متر وأعمال الرصف ببلاط الإنترلوك للشوارع الأقل من 4 متر ووجه المحافظ بمراعاة المواصفات القياسية للرصف ورفع مطابق الصرف الصحي وتسويتها بالطريق ودهان البلدورات والأرصفة الجانبية.

وأكد المحافظ أنه جرى عمل رصف الشوارع بالكامل بالأسفلت و بلاط الانترلوك وعمل جزر وسطى وأرصفة وانشاء وسيتم استغلال الفراغات في إنشاء حدائق ومتنزهات للمواطنين كما وجه المحافظ ايضا بدهان واجهات العمارات بالكامل من خلال التنسيق مع المواطنين والمشاركة المجتمعية للنهوض بالمستوى الحضاري للمنطقة وتحويلها الي نموذج حضاري وجمالي يحتذى به.

أعمال رصف وتطوير بلاط الأنترلوك توفير حياة كريمة للمواطنين رفع مطابق الصرف الصحي عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية