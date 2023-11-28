محافظ القليوبية يشهد استلام مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات استعدادا لمجابهة الأزمات

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات من الكاوتش والبطاريات استعدادا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد المحافظ الدفعة الأولى من مستلزمات الكاوتش التي جرى استلامها اليوم لتدعيم ورفع كفاءة المعدات وتشمل عدد 252 إطار كاوتش كامل لتشغيل وإصلاح 42 سيارة المستخدمة في الأزمات والكوارث وهي سيارات شفط مياه الأمطار وسيارات أبراج الكهرباء وسيارات قلاب 6 متر وغيرها وتوريد عدد 76 إطار كاوتش مقاسات مختلفة في لوادر مقاسات مختلفة كما تم توريد عدد 255 بطارية 80 امبير 12 فولت جافة وتوريد عدد 128 بطارية 100 أمبير 12 فولت جافة وذلك لدعم معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك جهود مكثفة للحفاظ على المعدات ورفع كفاءتهم بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بقطاع النظافة والتجميل.

وأكد المحافظ أنه خلال الشهر الجاري سيتم توريد دفعة أخرى من البطاريات والكاوتش لتدعيم الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة لتعمل بكفاءة مائة بالمائة لينعكس على الأداء العام في قطاع النظافة والتجميل وادارة الازمات التي تواجه المحافظة خاصة ونحن في موسم الأمطار والسيول.

استلام دفعة من مستلزمات تدعيم ورفع كفاءة المعدات

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